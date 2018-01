Galleria Nazionale, il tempio dell'arte a Perugia compie un secolo e festeggia in grande

Un secolo di storia, di arte e di successi sono passati dal quel 17 gennaio 1918 e così, la Galleria Nazionale dell'Umbria, già Civica Pinacoteca Vannucci, festeggia cento anni con un importante calendario di iniziative che guarda al futuro, ma senza tradire la sua vocazione. Uno sguardo attento, quello operato dal direttore Marco Pierini per celebrare un traguardo significativo per l'intera città di Perugia: dal nuovo logo al restyling del sito web fino alle mostre.

Custode dei preziosi capolavori del Rinacimento, da Beato Angelico a Benozzo Gozzoli fino a Piero della Francesca, ma non solo, il compleanno della Galleria inizia dal nuovo logo affidato all'estro del collettivo "Muttnik", poi si parte già dal prossimo mese con un sito nuovo di zecca dove si potrà consulare il catalogo delle opere e al restyling dei contenuti video e audio e tante altre novità. Disponibile a breve, per i visitatori della Galleria, anche una nuova audioguida.

Ma sarà "Tutta l'Umbria in una mostra" uno dei fiori all'occhiello di questo primo centenario, curata da Cristina Galassi e Marco Pierini aprirà i battenti il 10 marzo e riscoprirà le bellezze artistiche umbre a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, quest'ultimo, in particolare, uno dei periodi più floridi per l'arte del Centro Italia. La stessa, che fu proposta nel 1907. Dal 22 settembre fino a gennaio 2019, la Galleria ospiterà un "parterre" di opere uniche della "scuola" umbra dal Duecento al Cinquecento. Tre secoli da riscoprire alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Spazio anche alla fotografia, con una mostra dedicata a uno dei fiori all'occhiello nel panorama nazionale per quanto riguarda la fotografia dedicata alla musica. Guido Harari esporrà le sue opere alla Sala Podiani.