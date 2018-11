Saccheggiano una sala scommesse passando da un ristorante chiuso: è caccia ai malviventi

Svaligiata una sala scommesse a Foligno in via Monte Acuto nella notte tra domenica e lunedì. E' caccia ai malviventi che - attraverso i locali di un ristorante chiuso per alcuni lavori di ristrutturazione - sono riusciti a penetrare all'interno della sala slot. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, i malviventi avrebbero utilizzato alcuni attrezzi da lavoro lasciati dagli operai per aprirsi un varco e quindi passare dai locali del ristorante a quelli della sala scommesse.

Qui, una volta riusciti ad entrare, hanno portato via del denaro contante contenuto all'interno delle slot e del cambia monete per poi dileguarsi nel nulla. Allertate le forze dell'ordine, sono state avviate le indagini utili a risalire alla banda. Sul colpo alla sala scommesse stanno indagando i carabinieri della compagnia di Foligno mentre il bottino asportato dai ladri è in fase di quantificazione.