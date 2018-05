Torna l'incubo furti, oltre al raid in casa, rubata anche una Mercedes: "Fate attenzione a questa auto"

E' ancora allarme furti. I ladri nel corso della notte hanno fatto visita in una casa, in zona Ramazzano, rubando anche un'auto. La notizia si sta diffondendo tramite le chat social perchè il veicolo rubato, una Mercedes blu, modello ML320, potrebbe essere usata dai malviventi per commettere anche altri furti. La segnalazione invita infatti i cittadini ad allertare le forze dell'ordine qualora si notasse una eventuale presenza sospetta dell'auto, con le seguenti iniziali di targa: BB98.