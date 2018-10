Shopping con i figli piccoli, ma senza pagare. Arrestate due mamme con duecento euro di vestiti rubati

Shopping, ma senza pagare. E' quanto successo in un noto centro commerciale del perugino nella giornata di ieri. Si tratta di due donne di origine nordafricana che sono entrate in un negozio di vestiti e - approfittando della presenza dei loro figli piccoli - hanno occultato la merce anche nel passeggino per cercare di eludere i controlli.. Le due amiche di circa trent'anni, secondo quanto si apprende, sono riuscite a rubare abbigliamento per un valore di circa duecento euro.

Le donne, sperando di farla franca, non hanno però fatto i conti con la vigilanza che ha dato l'allarme alla polizia. Gli agenti della Volante, intervenuti sul posto, hanno così scoperto il "bottino" prelevato dalle due amiche che sono state arrestate per furto aggravato e processate con rito direttissimo questa mattina al tribunale di Perugia.