Al centro commerciale, ma non per fare shopping: ladra fermata e arrestata

Arrestata in flagranza per furto in un negozio dell'Hinterland perugino. E' quanto accaduto un paio di giorni fa in un centro commerciale: la donna ha tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento, rompendo le placche antitaccheggio per cercare di eludere i controlli. Poi ha tentato di allontanarsi dal negozio, ma è stata fermata e controllata. All'arrivo dei poliziotti, per lei è scattato inevitabilmente l'arresto per furto aggravato, in attesa del processo con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia.