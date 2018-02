Assalto in banca nella notte: ladri in azione scappano con la "cassa", indagini in corso

Furto all'Ubi Banca di Pantalla, quello avvenuto intorno alle 3 di questa notte. Ma questa volta i malviventi hanno adottato un modus operandi diverso: niente acetilene per far esplodere il bancomat. I ladri si sono introdotti all'interno della banca forzando direttamente una porta poi, una volta dentro, si sono diretti verso la cassa utilizzata dagli addetti allo sportello. Non è stato quantificato il bottino e non è stato ancora reso noto se all'interno della cassa ci fosse denaro contante. L'allarme è scattato nella notte e i carabinieri si sono precipitati sul posto, ma dei malviventi nessuna traccia. Sul caso indagano i militari della Compagnia di Todi, guidati da Comandante Luigi Salvati Tanagro. Al vaglio anche le immagini delle telecamere interne dell'istituto di credito.