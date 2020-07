Furti nelle auto in sosta e nei negozi del centro commerciale, denunciata coppia di ladri

Rubavano nella auto in sosta nel parcheggio di un supermercato della periferia perugina, ma la Polizia era già sulle loro tracce e li coglie sul fatto.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato chieso alla Sala Operativa della Polizia di Stato che ha inviato personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Giunti sul posto gli agenti hanno contattato un responsabile dell’esercizio commerciale e hannoa vuto conferma della presenza nell’area dei due, un uomo ed una donna, conosciuti come persone dediti a furti.

Dopo aver controllato il parcheggio, gli agenti hanno esteso i controlli alle attività del centro commerciale, in particolare un negozio di scarpe dove era stata segnalata la presenza dei due soggetti.

Il personale delle Volanti ha localizzato e bloccato le due persone, un brasiliano di 24 anni ed una italiana 19enne. L’uomo ha numerosi precedenti di Polizia per reati riferibili a sostanze stupefacenti e conto il patrimonio, ed è stato trovato in possesso di due paia di scarpe di marca nascoste nello zainetto.

Dopo la riconsegna della refurtiva i due sono stati portati in Questura e denunciati per tentato furto aggravato in concorso.