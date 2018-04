Poliziotto va a fare la spesa e sventa un furto: ladro inseguito e acciuffato

Ha pensato di farla franca, il ladro che martedì pomeriggio è entrato in un supermercato, ma senza pagare i propri acquisti. Al momento di scappare però, non ha fatto i conti con un poliziotto in quel momento libero dal servizio che stava facendo la spesa e si trovava in fila alle casse. E' accaduto in un supermarket in via Mentana: appena il ladro ha tentato la fuga, il poliziotto non ci ha certo pensato due volte e si è fiondato all'inseguimento dell'uomo, riuscendo a bloccarlo. Non prima di una breve collutazione dove l'agente sarebbe stato anche colpito. Chiamati i rinforzi, il ladro è stato così arrestato per tentato furto e resistenza. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani locali.