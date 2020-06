Furto di superalcolici al supermercato sventato dal cittadino insonne che chiama la Polizia

L'insonnia di un cittadino fa scattare l'arresto di due persone sorprese a svaligiare un supermercato nella zona di San Marco a Perugia.

E' successo nella notte appena trascorsa, quando un cittadino ha chiamato il 113 segnalando attività sospetta in un supermercato. Un Volante raggiungeva il luogo, ma gli autori del furto si erano già allontanati con un’autovettura.

Anche se non andavano molto lontano, visto che la Volante intercettava la macchina con due persone a bordo, un cittadino italiano di origini straniere classe 1998 con precedenti di polizia e un cittadino italiano di origini straniere classe 1993, senza pregiudizi di polizia.

Nell'abitacolo venivano trovate numerose bottiglie di superalcolici che poco prima erano state rubate all’interno del citato supermercato, mediante la forzatura di una porta posteriore.

I due sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e sono in attesa dell’udienza di convalida.