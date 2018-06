Fa razzia al supermercato: bottino da 500 euro, ma viene arrestato

Furto aggravato. E' questa l'accusa nei confronti di un giovane di origini marocchine, arrestato in flagranza nella giornata di ieri, giovedì 14 giugno, a Marsciano. L'uomo, da quanto si apprende, dopo essere entrato nel punto vendita marscianese di un nota catena di supermercati, è riuscito a sottrarre dagli scaffali attrezzi e utensili per un valore di circa 500 euro. Il giovane è stato bloccato dopo che i dipendenti hanno notato strani movimenti all'interno del supermercato. Da lì l'allarme alle forze dell'ordine, con i carabinieri che si sono fiondati sul posto e lo hanno ammanettato in flagranza di reato, ritrovandogli addosso anche la refurtiva.