Colpo nella notte al supermercato: ladri entrano in azione e scappano con la cassaforte

Colpo nella notte tra mercoledì e giovedì al supermercato Pesciarelli di Magione. Qui, almeno quattro ladri, dopo essersi introdotti all'interno dei locali e forzato una porta di servizio, sono riusciti a scovare e a portare via la pesante cassaforte fino a caricarla in auto. Lì la fuga, probabilmente con un'auto rubata precedentemente.

Un colpo studiato a "tavolino", dunque; anche se il bottino è ancora in fase di quantificazione, sembrerebbe che all'interno della cassaforte il denaro contenuto non superi poche migliaia di euro, perlopiù in monete. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Magione e di Città della Pieve. Utili, in tal senso, le immagini di videosorveglianza che hanno ripreso gli autori del gesto.