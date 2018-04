Raid in un market a Madonna Alta: ladri in fuga con cibo e soldi, indaga la polizia

Raid nella notte in un negozio di generi alimentari nel quartiere di Madonna Alta. Uno o più malviventi sono entrati in azione forzando la serranda del negozio in via Malpighi. Ad accorgersi del furto, da quanto si apprende, sarebbe stato il titolare di un bar accanto dopo aver notato la serranda alzata. Da lì è partito l'allarme al 113 con i poliziotti giunti sul posto per tutti gli accertamenti volti a rintracciare l'autore o gli autori del furto. Chi ha agito, ha approfittato dell'orario notturno per muoversi indisturbato all'interno del negozio da dove sono stati asportati un note book, un centinaio di euro di fondo cassa e generi alimentari. Il bottino è ancora in fase di quantificazione e le indagini sono in corso.