Ladri in azione di notte in via Bartolo: furto in un noto studio di avvocati

Furto in un noto studio legale del centro storico di Perugia. E' quanto accaduto nella notte a cavallo tra lunedì 4 e martedì 5 giugno in via Bartolo. Da quanto si apprende, uno o più malviventi, passando da via Pozzo Campana, sarebbero riusciti a penetrare all'interno dei locali approfittando di un ponteggio posizionato nel palazzo per il restauro. Poi, per guadagnarsi l'ingresso all'interno delle stanze, hanno infranto uno dei vetri.

Amara sorpresa per i proprietari, che al mattino seguente sono stati allertati del furto subito. Secondo quanto ricostruito sarebbe stato asportato un computer portatile, mentre quelli fissi non sarebbero stati toccati. Ma oltre al costoso ammanco, i ladri hanno messo a soqquadro le stanze dello studio, divelto cassetti, alla ricerca di merce da rubare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Perugia e la Scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso. E' caccia ai ladri.