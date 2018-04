Rubati tutti gli strumenti alla band perugina Fleshgod Apocalypse: l'appello corre sui social

L'appello del gruppo death metal Fleshgod Apocalypse sta facendo il giro dei social. La banda, originaria di Perugia, ha infatti subito un furto della strumentazione durante il loro tour europeo ed è per questo che saranno costretti ad annullare gli ultimi quattro spettacoli che si sarebbero dovuti tenere a Copenaghen, Amburgo, Brasov e Mannheim. Nel giro di poche ore, l'appello della band umbra è rimbalzata sui social con tanto di appello, di uno dei componenti, per chiedere il sostegno degli utenti del web e dei loro fan.

"Ciao amici, siamo spiacenti di informarvi che non saremo in grado di farcela per gli ultimi quattro spettacoli di questo tour. Ieri sera qualcuno si è introdotto nel nostro furgone e ha rubato il nostro completo, attrezzi di produzione , batteria, le nostre chitarre personalizzate e basso (by Ruffini chitarre), merce e varie parti di ricambio". L'appello è semplice: segnalare se qualcuno cerca di rivendere la loro strumentazione online. Per farlo e sostenere la band basta andare sul loro profilo Facebook. "per favore, fateci sapere se qualcuno cerca di rivendere la nostra strumentazione online".