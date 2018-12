Furto in una stalla tra l'Umbria e la Toscana: sparisce la scrofa da riproduzione, raid su commissione?

In Sardegna, uno dei reati considerati più gravi dalla popolazione, tanto da provocare delle vere e proprio faide, è l'abigeato: ovvero il furto di bestiame. materia prima fondamentale per gli allevatori. In Umbria e Toscana, a confine dell'Alta Valle del Tevere, il furto di un animale nel cuore della notte da una fattoria fa notizia e alimenta grande curiosità.

Un'allevatrice umbra, originaria del Trasimeno, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Castiglione Fiorentino dopo che non ha più trovato nel box una scrofa di sua proprietà. I ladri hanno snobbato vitelli, cavalli e un somaro, puntando diretta verso la scrofa. la padrona ha spiegato che non si trata di un animale qualsiasi ma di un riproduttore di grande valore commerciale dal peso intorno ai 300 chili.

Un furto su commissione da parte dei concorrenti del settore ma che operano all'estero? Non è ancora chiaro: ma i ladri hanno dovuto prima attirare con del granturco la bestia fuori dalla stalla e poi portarla, dato il peso, in un furgone adibito al trasporto degli animali vivi. Si sospetta che i ladri sapessero bene gli orari della titolare che due volte al giorno si reca nell'azienda agricola per governare gli animali. Un basista oltre la banda? Spetta ai carabinieri toscani risolvere l'arcano.

