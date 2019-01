Furto con spaccata al Percorso verde, finisce subito in manette: avevo fame

Furto con spaccata al Percorso verde, ma il presunto autore (un magrebino conosciuto alle forze dell’ordine) finisce contro una pattuglia della Polizia con la refurtiva ancora in mano e viene arrestato.

L’episodio è avvenuto sabato mattina, nell’area parcheggio del Percorso verde. L’incauto frequentatore del parco dei perugini aveva lasciato nell’abitacolo una borsa. Qualche malintenzionato l’ha subito notata e ha infranto un finestrino per frugare dentro l’abitacolo e nella borsa.

Poco dopo un cittadino ha allertato la Polizia avendo visto il vetro infranto e uno straniero che si aggirava per il Percorso verde con una borsa da donna al fianco. Visione quanto meno sospetta. Agli agenti è bastato poco per rintracciare l’uomo e sottoporlo a fermo.

Oggi in tribunale si è svolta l’udienza di convalida e l’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, ha ammesso di aver preso la borsa, ma che quando l’ha fatto il vetro era già rotto e che lui si trovava in stato di necessità, sperando di trovare qualche spicciolo per mangiare. Il giudice ha convalidato l’arresto, contestando il reato di ricettazione e non di furto (nessuno lo ha visto rompere il vetro, ma è stato trovato in possesso della borsa rubata). L’uomo è stato riportato a Capanne in attesa della decisione sulla misura.