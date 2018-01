Ladri all'assalto di una scuola elementare, cassaforte tagliata con il frullino: spariti i computer

Furto alla scuola primaria di Sigillo, M.D. Bartoletti, quello messo a segno dai ladri nel corso di questa notte. Il furto è stato scoperto questa mattina all'apertura dell'edificio, intorno alle 7.30: da quanto si apprende i malviventi avrebbero forzato la porta anti-panico per poter accedere nei locali, poi una volta entrati, armati di frullino hanno tagliato la cassaforte dove erano custoditi i computer portatili in uso alla scuola, appena comprati. Il bottino è ancora in fase di quantificazione ma da quanto si apprende sarebbero almeno sei i pc rubati dai ladri e tanti i danni. Le indagini sono coordinate dai carabinieri.