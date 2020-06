Ruba la borsa alla vicina di casa, 58enne rintracciato e arrestato dalla Polizia

Ruba la borsa all'anziana vicina di casa e fugge, ma la polizia lo rintraccia e finisce in manette.

Protagonista della vicenda un 58enne, perugino, che ha derubato un’anziana signora di 86 anni. La donna ea uscita di casa per prendere un po' d'aria nel piazzale condominiale. Mentre si trovava all'aperto, la donna incorciava il vicino e lo salutava, senza ricevere risposta.

Dopo pochi minuti la signora sentiva la vicina chiamare il figlio dal balcone di casa e si accorgeva che l'uomo si stava allontanando con la sua borsa in mano.

Gli agenti della Squadra Volante intervenivano sul posto e poco dopo rintracciavano il 58enne proprio all’interno del suo appartamento. Non potendo giustificare in alcun modo la sua estraneità ai fatti, ammetteva di aver preso la borsa, di averla abbandonata in una via del quartiere, dopo aver tenuto soldi e cellulare.

Gli agenti recuperavano tutta la refurtiva e arrestavano l'uomo. Il giudice ha convalidato l'arresto.