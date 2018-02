Svaligiano un ristorante e scappano con il bottino: inchiodati, ladri arrestati

Svaligiano un ristorante a Perugia e scappano con il bottino. Ma non vanno lontani: catturati e arrestati dalla polizia. La coppia di ladri – un italiano e un dominicano – finisce in manette, con il giudice che convalida l’arresto.

I due predoni sono stati individuati da una pattuglia in via Dottori intorno alle 2.30 nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. I ladri hanno tentato la fuga a fari spenti, ma i poliziotti li hanno fatti finire in un vicolo cieco e bloccati. A bordo dell’auto un italiano di 35 anni e un dominicano di 43 anni.

E dall’auto sono saltati fuori dei guanti, una torcia da testa, una sega da ferro, 2 chiavi inglesi, 2 cacciaviti a stella, 2 piedi di porco, 1 paio di tronchesi, 2 lastre flessibili ed uno scalandrino a sei pioli estensibile. E poi c’è anche il bottino del furto: 11 bottiglie di alcolici, prodotti di norcineria (salami, salsicce e prosciutto interi) e due vassoi di acciaio contenenti carne tagliata e condita. In più due televisori a schermo piatto di grandi dimensioni. Il titolare del ristorante appena ripulito ha riconosciuto la merce. E sopra il bancone del bar gli agenti hanno trovato il cellulare del 35enne.

I due sono stati arrestati per concorso in furto aggravato. Trattenuti, su disposizione dell’A.G., nelle camere di sicurezza della Questura, sono stati giudicati con rito direttissimo ad esito del quale il giudice ha convalidato l’arresto.