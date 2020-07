Vede passare lo scooter che gli hanno rubato e chiama la Polizia: in due beccati dopo l'inseguimento

Riconosce lo scooter che gli hanno rubato pochi giorni prima e chiama la Polizia. Così una Volante intercetta l'uomo alla guida del motociclo e lo arresta.

La chiamata alla Sala Operativa della Questura di Perugia del proprietario del mezzo rubato ha permesso ad una Volante di localizzare i due personaggi in possesso dello scooter proprio nelle vicinanze di un muro che sovrasta i binari della stazione ferroviaria perugina. I due si sono accorti degli agenti e hanno provato a fuggire, prontamente inseguiti dalla Polizia.

Uno dei fuggitivi viene raggiunto e bloccato da un agente, anche grazie all’aiuto di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri di passaggio. Gli altri agenti della Squadra Volante, diretta dal commissario Monica Corneli, riuscivano a bloccare l’altro uomo con l’aiuto di una pattuglia della Guardia di Finanza.

Dagli accertamenti i due sono risultati essere due cittadini extracomunitari di origini tunisine di 30 e 38 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

Il 30enne, riconosciuto dal proprietario come l’uomo visto alla guida del suo ciclomotore, è risultato essere un senza fissa dimora ed avere a proprio carico precedenti per reati contro il patrimonio oltre che irregolare sul territorio nazionale. Mentre il 38enne, sempre senza fissa dimora, regolare, aveva precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, ed in materia di sostanza stupefacenti.

Il 30enne, dopo aver ammesso l’utilizzo del mezzo, in quanto convinto fosse di un suo connazionale, riferiva agli agenti dove potevano rinvenire il ciclomotore, i quali lo riconsegnavano al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e sono state avviate le pratiche per l'espulsione.