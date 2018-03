Razzia di profumi al Centro Commerciale: giovane fermata con quasi 300 euro di prodotti

Razzia di profumi in un Centro Commeciale del perugino, ma la giovane è stata bloccata dai vigilantes e consegnata alla polizia. E' accaduto nella giornata di venerdì 2 marzo: la ragazza, dopo aver pagato alle casse, si è diretta all'uscita, ma i vigilantes, che la tenevano d'occhio, l'hanno fermata poco dopo. Nello zaino infatti è stata ritrovata la refurtiva: quasi trecento euro di profumi, rubati in un negozio. Avvertita subito la Volante, la giovane ladra è stata bloccata e arrestata in attesa del rito direttissimo che si è svolto sabato 3 marzo al tribunale di Perugia.