Mangiano a scrocco al ristorante, rubano portafogli di un cliente e scappano: presa giovane coppia

Serata di follia per una coppia di 37 e 27 anni, arrestata dai carabinieri dopo aver rubato il portafogli a un cliente e cenato in un ristorante, ma senza aver pagato il conto. Tutto ha inizio in un ristorante tifernate, dove i due, un uomo e una donna, decidono di cenare. Ma invece di pagare, riescono a prelevare il portafogli ad un cliente del locale, per poi uscire.

A quel punto l'avventore del ristorante, dopo essersi accorto del furto, ha allertato prontamente i carabinieri di Città di Castello che sono riusciti a fermare la coppia. Intervenuti, i militari li hanno sorpresi mentre cercavano di prelevare contanti con la tessera dell'ignaro cliente a cui era stato preso il portafogli. La spiegazione, dal canto loro, sarebbe stata quella di aver finito i soldi. Per i due è scattato l'arresto e questa mattina sono finiti davanti al giudice.