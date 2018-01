Ponte San Giovanni: visita notturna dei ladri in un'abitazione, poi fuggono con l'auto (rubata)

Furto all'interno di un'abitazione nel popoloso quartiere di Ponte San Giovanni, alla prima periferia della città. Il modus operandi è sempre lo stesso: approfittando del buio e dell'assenza in casa dei proprietari,attraverso la forzatura di porte e o finestre, riescono ad entrare e ad agire indisturbati. L'ultimo episodio stanotte; qui ignoti, dopo aver portato via alcuni oggetti tra cui un televisore, sono riusciti a rubare anche l'auto parcheggiata (si tratterebbe di una Panda) per poi dileguarsi in tutta fretta. Indagano i carabinieri per riuscire a dare un volto ai predoni.