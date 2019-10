Entrano in negozio, indossano i vestiti ed escono senza pagare: arrestati due ventenni

Furto in un noto Centro Commerciale nell'Hinterland perugino. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri all'interno di un negozio di abbigliamento e che è valso, ai due responsabili, l'arresto in flagranza di reato per furto aggravato in attesa del processo con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia.

I due giovani, di vent'anni, entrati nel negozio, hanno indossato una maglietta e un paio di pantaloni. Una volta usciti dai camerini con i vestiti ancora indosso, come se nulla fosse hanno varcato la soglia dell'esercizio commerciale senza pagare il conto alla cassa. Per eludere i controlli, inoltre, hanno tolto l'antitaccheggio lasciando così una traccia evidente nei capi d'abbigliamento. E' stata la sicurezza interna a fermare i due ragazzi, italiani, di 20 e 23 anni, in attesa dell'intervento delle Volanti di Polizia.

I due giovani sono finiti dal giudice per il processo con rito direttissimo all'esito del quale il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi l'obbligo di firma.