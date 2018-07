Spaccata nella notte in un negozio, razziati cellulari e tablet: bottino da migliaia di euro

Colpo ai danni di un negozio di telefonia in via Flaminia, a Spoleto. E' stato un amaro risveglio per il proprietario del negozio che questa mattina si è accorto della spaccata messa in atto da uno o più malviventi che per il momento sono riusciti a farla franca con un ingente bottino.

Da quanto si apprende i ladri sono riusciti a portare via cellulari e tablet, per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Per accedere nei locali hanno forzato la porta d'ingresso spaccando il vetro, per poi dileguarsi con la refurtiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto guidati dal comandante Aniello Falco per l'avvio delle indagini; al vaglio anche le immagini di videosorveglianza per riuscire a trovare elementi utili per identificare gli autori del furto.