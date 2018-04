Finge di essere una cliente qualsiasi, ma il "trucco" non va in porto: ladra bloccata alle casse

Non è passata inosservata all’occhio vigile dell' addettp alla sicurezza. La donna, una 42enne di origine peruviana, si stava infatti aggirando con un atteggiamento sospetto tra gli scaffali in un negozio di calzature di San Sisto. Dopo un po’ ha tentato di uscire dirigendosi verso le casse e cercando di oltrepassarle utilizzando l’uscita “senza acquisti”.

Ma i dipendenti, insospettiti, hanno chiesto l’intervento della Volante. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato la donna, invitandola a mostrare il contenuto della borsa che aveva con sé. Ed è così che hanno scoperto che all’interno c’erano un paio di scarpe nuove, asportate poco prima dal negozio dove è stata ritrovata anche la scatole vuota. Accompagnata in Questura, per lei è scattata la denuncia per tentato furto.