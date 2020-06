San Martino in Campo, razzia nel magazzino del negozio: 32enne denunciata

Razzia nel magazzino del negozio in piena notte. E' successo a San Martino in Campo e sul posto è intervenuta la polizia di Perugia. A lanciare l'allarme è stato il proprietario dell'esercizio commerciale. L'uomo ha descritto agli agenti una donna che si era appena allontanata dal negozio. I poliziotti hanno perquisito il magazzino, messo a soqquadro durante la razzia. Non molto distante hanno trovato anche la donna, nascosta in una siepe.

La 32enne, una cittadina brasiliana, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stata denunciata per furto aggravato. Nell'auto i poliziotti hanno trovato due casse di birra - riconosciute dal proprietario - e il cellulare della donna.