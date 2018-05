Ruba in un negozio per procurarsi i soldi per la droga: 23enne bloccata e arrestata

Furto aggravato con violenza sulle cose. E’ questa l’accusa nei confronti di una giovane donna italiana di 23 anni, arrestata in flagranza dagli agenti della Questura di Perugia dopo aver rubato, nel pomeriggio di ieri, alcuni vestiti in un noto negozio di calzature e abbigliamento. La donna è stata fermata dalla vigilanza con alcuni capi nascosti in una borsa, a cui aveva tolto l'antitaccheggio per cercare di eludere i controlli. Da quanto è emerso avrebbe cercato di rubare vestiti per un ammontare di circa 130 euro.

Una volta fermata e identificata, è stata tratta in arresto dagli uomini delle Volanti per furto aggravato, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. La giovane, il giorno prima, avrebbe però commesso un altro furto in un negozio sportivo, che gli è valsa una denuncia a piede libero. La 23enne, dopo l'arresto, avrebbe spiegato di aver commesso il furto per potersi procupare i soldi per la droga. Il giudice, dopo la convalida d'arresto, ha disposto per l'indagata il divieto di far ritorno nel Comune di Perugia e l'obbligo di firma. Intanto l'avvocato Gaetano Figoli, che assiste la giovane, ha chiesto il termine a difesa e il proseguo della direttissima è stato fissato al 18 luglio.