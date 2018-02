Nel mirino dei ladri anche i motori delle barche: furto per oltre 10mila euro, indagano i carabinieri

Rubato il motore di una barca dal valore di circa 10mila euro. Ladri in azione a Panicale; il colpo è stato messo a segno nella notte di ieri, mercoledì 31 gennaio. Da quanto si apprende i malviventi, dopo essersi introdotti all'interno del cortile di un'abitazione, hanno prima smontato e poi asportato un motore marino montato su una barca parcata sopra uno specifico carrello porta inbarcazioni. Amara scoperta per il proprietario, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.