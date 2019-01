Raid al Percorso verde, auto scassinata e macchina fotografica sparita

Ladri in azione al Percorso verde. Scassinata un’autovettura e depredata la proprietaria. I ladri non si sono fatti intimorire neppure dai cartelli che segnalavano la videosorveglianza della zona, forse perché sanno che non ci sono telecamere.

La proprietaria dell’auto aveva lasciato nel bagagliaio una macchina fotografica, un treppiede e un giaccone ancora imbustato. Dall’esterno non si vedeva nulla, ma probabilmente i ladri hanno visto la proprietaria che metteva qualcosa nel bagagliaio prima di recarsi a cena nel ristorante vicino, e l’hanno forzato.

Alla derubata non è rimasto altro che fare denuncia ai carabinieri e segnalare il furto alla casa produttrice della macchina fotografica.