I balordi fanno visita anche al laboratorio dei carri di Carnevale: ladri in fuga con il bottino

Ladri in azione nel laboratorio di Sant'Eraclio in via Londra, dove vengono realizzati ogni anno i bellissimi carri allegorici per il Carnevale dei ragazzi. Il furto è stato compiuto nella notte tra sabato e domenica ed è stato uno dei collaboratori ad accorgersi della "visita" indesiderata, con tanto di attrezzi portati via e un danno economico rilevante.

I balordi, una volta riusciti a penetrare all'interno dei locali, hanno fatto razzia di ogni sorta di attrezzo: dagli autoparlanti dei carri allegorici alle saldatrici e frullini. "Hanno sottratto delle attrezzature che per noi sono di vitale importanza e senza le quali non potremmo proseguire il nostro cammino. Siamo naturalmente demoralizzati, ma cercheremo di superare anche queste disavventure"- scrivono gli organizzatori nella pagina Facebook del Carnevale di Sant'Eraclio. "Un fine settimana nero" per il Carnevale, oltre al furto, è venuto a mancare anche Paolo Severini, compianto collaboratore e mastro cartapestaio.