A Perugia per Umbria Jazz, poi l'amara sorpresa: vetro spaccato e auto depredata di tutto

Quando ha parcheggiato la sua auto in via Cortonese, in pieno giorno e per di più in parcheggio condominiale accanto a un distributore di carburante, non si sarebbe certo aspettato di scoprire che ogni oggetto all'interno del portabagagli sarebbe stato portato via. Amara sorpresa per un trentenne di Catanzaro che aveva deciso di trascorrere un periodo a Perugia in occasione del Festival di Umbria Jazz, che ogni anno riempie di turisti e appassionati di musica il centro storico della città.

Il furto è avvenuto martedì 10 luglio: il giovane, allertato dopo una segnalazione di un''auto aperta nel parcheggio, si è precipitato sul posto scoprendo così che il lunotto anteriore era stato infranto e l'auto letteralmente saccheggiata. Spariti scarpe, vestiti, una tastiera elettrica, due chiavette Usb, una giacca e un borsello con poche decine di euro al suo interno.

Il 30enne vittima del furto, insieme al suo avvocato Giuseppe De Lio ha sporto così denuncia contro ignoti ai carabinieri della stazione Fortebraccio. Il legale che assiste il giovane, commenta: "Si è trattato di un fatto grave, abbiamo fiducia negli inquirenti e andremo fino in fondo".