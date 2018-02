Assaltano la cassaforte di un supermercato e fuggono con l'incasso: bottino da 4mila euro

Ladri in azione nel punto di vendita di In-Coop di Cannara, intorno alle 3.30 di questa mattina. Secondo quanto si apprende, i malviventi sono riusciti a penetrare all'interno dei locali forzando una porta. Una volta dentro, si sono diretti verso la cassaforte e dopo averla scardinata, sono fuggiti. Il bottino si aggira attorno ai 4mila euro mentre la cassaforte è stata abbandonata ormai vuota e ritrovata nei pressi del supermercato.

Sul posto i carabinieri per avviare tutti gli accertamenti per risalire ai responsabili; utili, in tal senso, le immagini di videosorveglianza della zona. Qualche settimana fa un altro colpo ai danni di un supermercato di Città di Castello: qui, dopo aver razziato la cassaforte, sono riusciti a scappare racimolando un bottino di ben 50mila euro, praticamente tutto l'incasso del fine settimana.