Furto in casa, spaccano una finestra e aprono la cassaforte con il frullino: maxi bottino

Continua l'incubo furti nelle zone dell'assisano. Questa volta, ad essere stata presa di mira dai malviventi, è l'abitazione di un anziano a Rivotorto. L'uomo, che vive in casa da solo, si era intrattenuto a casa di un vicino per fare due chiacchiere dopo cena. Ed è proprio durante la momentanea assenza del proprietario che uno opiù malviventi sono riusciti ad introdursi nella sua abitazione e poi, con un frullino prelevato dalla sua rimessa, hanno aperto la cassaforte. Dopo aver asportato un bel gruzzoletto di contanti (si parla di 120mila euro) i ladri sono scappati, facendo perdere le proprie tracce e dileguandosi nella notte. Amara sorpresa per il proprietario, al suo rientro in casa: sul posto sono stati allertati i carabinieri di Assisi per le indagini sul caso.