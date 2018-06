Beccati a uscire dal garage con uno scatolone di refurtiva, inseguimento in via Pellini e ladro arrestato

E' accusato di furto aggravato in concorso, un giovane magrebino 33enne già gravato dall'obbligo di presentazione alla p.g. e con vari precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, arrestato domenica 10 giugno dagli agenti della Questura di Perugia. Il 33enne insieme a un complice sarebbero riusciti ad introdursi all'interno del garage approfittando della momentanea assenza del proprietario. E' stato un vicino di casa a notare l'accaduto e a dare l'allarme.

Una volta accorsi, gli agenti sono riusciti a cogliere sul fatto i due stranieri che intanto uscivano dal garage. Uno dei due aveva in mano uno scatolone di refurtiva, poi lanciata durante la fuga. Il complice è riuscito a darsela a gambe facendo perdere le proprie tracce, mentre il 33enne è stato bloccato sulle scale mobili di via Pellini. A quel punto è stato raggiunto dai poliziotti e ammanettato per furto aggravato in concorso e collocato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.

Il valore della refurtiva recuperata dagli agenti ammonterebbe a circa 100 euro e consiste in utensili da cucina vari tra cui un frullatore e un tostapane. Il 33enne non è nuovo a episodi di furto e reati contro la persona. Già nel maggio del 2017 era stato arrestato per rapina.