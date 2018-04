Furto nella notte in una ditta, malviventi in fuga con un autocarro: indagini in corso

Furto in una ditta di autotrasporti a Bastia Umbra, quello avvenuto a cavallo tra il 3 e il 4 aprile. Qui ignoti, dopo aver forzato il cancello della ditta nel cuore della notte, sono riusciti a rubare un autocarro, dal consistente valore economico. Nel rimorchio, da quanto si apprende, c'era anche un carico di alimenti. Immediato l'allarme - una volta scoperto il furto -ai militari della compagnia di Assisi, guidati dal maggiore Vetrulli che hanno iniziato tutte le indagini del caso. Nell ultime ore la motrice dell'autocarro è stata ritrovata e recuperata a Roma, mentre del rimorchio non c'è traccia. Accertamenti in corso per risalire agli autori del furto.