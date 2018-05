Colpo al distributore di benzina, i ladri si calano dal tetto e portano via un bottino da migliaia di euro

Colpo da migliaia di euro quello messo a segno nella notte da una banda di malviventi ai danni di un distributore con annesso il bar, lungo la Flaminia, alle porte di Spoleto. Da quanto si apprende, si sarebbero calati dal tetto per riuscire a penetrare nei locali, rimuovendo un pannello del prefabbricato. Una volta introdotti all'interno, hanno forzato la cassaforte, portando via tutti i contanti che sono riusciti a trovare (si parla di circa 7-8mila euro). Portati via anche gratta & vinci. Sul caso indagano i carabinieri.