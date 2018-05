Vede i ladri scappare dal supermercato, richiedente asilo sventa il furto: due arresti

E' stato un giovane straniero fuori dal supermercato di via Cortonese , nel quartiere di Madonna Alta, a sventare il furto e a far arrestare i due ladri. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, all'interno del punto vendita Coop. Due tusini erano riusciti a rubare un paio di scarpe, occultantone una a testa nelle giacche. Pensando di farla franca, non hanno però fatto i conti con un giovane straniero che in cambio di qualche monetina, aiuta i clienti del supermercato a caricare la spesa in auto. Si tratta di un richiedente asilo, che dopo essersi accorto del furto, ha cercato di bloccarli. A quel punto i due ladri si sono scagliati contro il giovane per poi cercare di guadagnarsi la fuga. Nel frattempo l'arrivo delle Volanti ha permesso l'arresto il flagranza dei due ladri, a cui è stato riqualificato il reato da furto a rapina impropria. I due sono stati giudicati con rito direttissimo al tribunale di Perugia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, non ha disposto nessuna misura cauletare e sono stati rimessi in libertà in attesa del processo ordinario.