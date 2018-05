Si fingono clienti, poi arraffano i soldi dalla cassa del supermercato e scappano: indagini in corso

Furto con destrezza a cavallo tra i ponti del 25 aprile e il primo maggio, quello avvenuto in un supermercato Conad alla prima periferia di Perugia. Le indagini sono in corso, ma da quanto si apprende due uomini, approfittando di un momento di assenza o distrazione del cassiere, avrebbero aperto il cassetto della cassa, prelevando così l'intero incasso della giornata. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 1.400 euro, poi - una volta asportato il denaro dalla cassa - sarebbero riusciti a farla franca uscendo dal negozio in fretta e furia. Sul caso sono in corso le indagini di polizia per riuscire a dare un volto ai due autori del furto. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza del locale.