Monte Castello di Vibio, assalto di notte al Comune e ladri in fuga

Ladri in azione anche a Monte Castello di Vibio. Nella notte tra giovedì e venerdì ignoti si sono introdotti all'interno del Comune. Approfittando della tarda ora, hanno spaccato una finestra e da lì sono passati per introdursi nei locali. Secondo quanto ricostruito, hanno rovistato nelle stanze alla ricerca di qualcosa da arraffare, per poi defilarsi con un migliaio di euro in contanti. E' questa la prima stima del furto commesso ai danni del Comune, anche se non è un episodio isolato dal momento che si sono verificati altri furti in abitazioni.