Altotevere, raid notturno nell'impianto delle piscine comunali: ladri in fuga con i soldi dell'incasso

Non si placa l'ondata di furti che da qualche mese a questa parte ha messo in allarme alcuni quartieri e zone dell'Altotevere. L'ultimo episodio andato in scena questa notte, è quello ai danni della struttura in via Engels di Città di Castello che ospita le piscine comunali e il centro Belvedere. Qui i malviventi, dopo aver lasciato dietro di sè una scia di danni importanti, sono riusciti ad entrare negli uffici della direzione dell'impianto, scardinando macchinette (perfino dei giochi per bambini), aprendo cassaforte e scassinando distributori automatici, razzolando quante più monete e soldi sono riusciti a trovare. Sul caso stanno indagando i carabinieri, allertati dalla chiamata dei custodi che questa mattina hanno fatto la desolante scoperta. Porte e finestre danneggiate, armadi e cassaforte forzate. Ingenti i danni, portato via un bottino per centinaia di euro.