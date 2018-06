Ladri all'assalto di uno dei Circoli di tennis più antichi dell'Umbria: tanti danni e soldi rubati

Ladri all'assalto del Circolo Tennis a Foligno. E' quanto accaduto questa notte ai danni di uno dei circoli più antichi e rinomati dell'Umbria, in pieno centro della città della Quintana. I ladri, dopo essere riusciti a penetrare all'interno dei locali passando da una finestra, hanno depredato la cassa asportando circa 900 euro in contanti. Non soddisfatti, hanno poi fatto visita al ristorante annesso e posto all'esterno della struttura provocando danni per circa 4mila euro. Amara scoperta questa mattina, dopo che la barista ha notato i segni di effrazione e l'ammanco della cassa.

Il presidente del Circolo Tennis, Luca Brufani, interpellato dalla nostra redazione, dichiara amareggiato: "E' un grande dispiacere che associazioni sportive che inseguono finalità sociali e aggregative, vegano pregiudicate da questi atti". Solo pochi giorni fa il Circolo folignate era stato teatro di un torneo internazionale con giocatori provenienti da ogni parte del mondo. Un circolo che vanta una grande tradizione, preso di mira dai malviventi che oltre ad asportare il contante, hanno arrecato anche danni economici.