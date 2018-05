Entra in un bar per dissetarsi, si gira.. e la bici da 4mila euro non c’è più: ladro ai domiciliari

Furto aggravato. Con quest’accusa, un nordafricano di 24 anni, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Perugia dopo essersi impossessato di un bici. Ma non di una qualunque, bensì di un modello da corsa per un valore stimato intorno ai 4mila euro.

Il ciclista era in zona stazione quando ha deciso di entrare in un bar per dissetarsi nei pressi di via Macello, lasciando per pochi istanti la bicicletta fuori dall’esercizio commerciale. Pochi istanti, tanto sono bastati al ladro per notare la scena, scappare in sella alla bicicletta e pedalare via, dandosi alla fuga. Ma il proprietario, che nel girarsi ha visto un uomo allontanarsi con la sua bici, non ha certo perso tempo e ha tentato di corrergli dietro, fino all’arrivo dei poliziotti. Dopo aver riconosciuto il mezzo descritto dal ciclista, sono riusciti a fermarlo e a trarlo in arresto per furto.

L’indagato, un giovane di 24 anni con precedenti, è finito davanti al giudice questa mattina per essere processato con rito direttissimo. Dopo la convalida il giudice ha disposto per il 24enne – difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli – gli arresti domiciliari presso l’abitazione della famiglia, nel folignate. La bicicletta è stata invece restituita al legittimo proprietario.