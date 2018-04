Umbria, inquietante furto in chiesa: rubata l'ampolla con il sangue del Santo

Un furto inquietante, per non dire sacrilego, quello avvenuto nella chiesa parrocchiale di Monteleone d'Orvieto, il piccolo comune ternano, ad opera di ignoti. Una volta entrati, uno o più ladri sono riusciti ad impossessarsi dell'ampolla che custodisce il sangue di San Teodoro, il Martire venerato dalla comunità da almeno tre secoli. Insomma, un furto che ha lasciato di stucco la popolazione e lo stesso parroco della chiesa, che ha sporto denuncia ai carabinieri che ora stanno indagando sul misterioso caso.

Misterioso, sì, in quanto l'ampolla con la reliquia avrebbe uno scarso valore economico, di gran lunga inferiore a quello religioso e spirituale. A riportare la notizia è l'edizione odierna de La Nazione Umbria: chi è entrato in azione, ha prima manomesso l'urna che contiene le spoglie del Santo, poi ha rubato l'ampolla contenente il sangue. Difficile, al momento, stabilire il motivo del furto. Le indagini dei carabinieri vanno avanti per dare una spiegazione e una identità a coloro che hanno compiuto un gesto tanto grave.