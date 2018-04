Entrano in chiesa, ma non pregare: coppia di ladri sorpresa da parroco e perpetua finisce in manette

Era entrato in chiesa, ma non con l'intento di pregare. I fatti sono accaduti il lunedì di Pasquetta all'interno di una chiesa di una frazione di Città di Castello. In manette, con l'accusa di tentato furto in concorso, sono finiti un 40enne e una giovane donna di circa 25 anni, mentre faceva da "palo". Sono stati il parroco e la perpetua a chiamare i carabinieri dopo aver visto un uomo nella sagrestia della chiesa, mentre apriva i cassetti alla ricerca di qualche prezioso. Ma una volta dato l'allarme, l'uomo è riuscito a fuggire.

Fuga però, durata ben poco: i militari sono riusciti a individuare l'uomo e la donna lungo la strada statale a pochi chilometri da Lerchi. Gettato anche uno zaino, poi recuperato dai carabinieri, con all'interno un paio di strumenti atti allo scasso. La coppia, dove la donna avrebbe fatto da palo al compagno, è stata fermata e arrestata, anche se lei - secondo quanto riporta Atvreport - avrebbe però spiegato di non sapere nulla del "piano" dell'altro. Intanto, all'esito dell'udienza di convalida avvenuta ieri mattina, il giudice li ha rimessi in libertà in attesa del processo.