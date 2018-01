Ladri senza scrupoli, furto nella Chiesa Evangelica: rubano di tutto, portate via anche le offerte dei bambini

Ladri senza scrupoli perchè questa volta, ad essere stato colpito, è un luogo di culto. Il colpo è stato messo a segno nella Chiesa Evangelica di Città di Castello nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 gennaio. Secondo una prima stima dei danni, il bottino prelevato dai ladri ammonta a circa 2mila euro: dopo aver spaccato il vetro di una finestra, sono penetrati all'interno dei locali rubando due casse di amplificazione, una macchinettà per il caffè, un tagliaerba, un decespugliatore, un proiettore e un pc. Ma non solo: hanno razziato perfino la cassetta con i soldi dove i bambini facevano le offerte per i figli dei genitori carcerati in Albania.

Ma non è la prima volta che accade. Il responsabile e missionario Orfeo Becchetti, spiega: "Abbiamo subito già altri due furti, questo è il terzo nel giro di tre mesi. La prima volta hanno solo tentato in quanto non sono riusciti ad entrare. La seconda volta hanno rotto il vetro di una sala al seminterrato, riuscendo ad entrare e a rubare le due cassette delle offerte da destinare ad opere sociali, e poi ancora sono tornati in azione ieri. Sul caso indagano i carabinieri di Città di Castello. "La modalità di accesso ai locali è stata perpetrata dai malviventi con lo stesso modus operandi, e non è escluso che possano essere stati gli stessi autori a colpire per tre volte".