Centro storico, giovanissima derubata con il "trucco" delle cartoline: interviene il Sindaco Romizi

Un gesto truffaldino nei confronti di una giovanissima ragazza, appena 18enne, arrivata nel centro storico di Perugia per passare qualche ora di svago. Ad un tratto, mentre si trovava in piazza della Repubblica, un gruppetto di ragazzi le si è avvicinato chiedendole di acquistare delle cartoline, spiegandole di essere orfani e di avere bisogno di soldi. Ma quando la giovane ha aperto il portafogli, uno di loro le ha strappato di mano una banconota da venti euro, strattonandola.

Immediato l'aiuto dei commercianti e di chi ha assistito alla scena e immediato è stato anche l'arrivo dei vigili urbani che si trovavano in piazza e del sindaco Andrea Romizi, che ha voluto sincerarsi delle condizioni della ragazza. Il primo cittadino, passando lì per alcuni impegni, non ha esitato a voler incontrare la giovane per tranquillizzarla. Intanto, come riporta La Nazione, il gruppetto è stato individuato e portato in Questura per accertamenti. Per tre di loro è scattata la denuncia a piede libero per furto con strappo.