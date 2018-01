Furto al centro commerciale, entra per fare acquisti, ma senza pagare: scoperto e arrestato

Un giovane di 22 anni, originario dell'Ecuador, è stato arrestato nella serata di ieri dagli agenti della Volante della questura di Perugia per furto aggravato ai danni del supermercato del centro commerciale Emisfero, in via Settevalli. A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i vigilantes, che lo hanno bloccato all'uscita del locale con la merce non pagata per un valore di circa 200 euro.

Il 22enne aveva occultato nelle tasche la refurtiva (poi restiuita al negozio): si tratta di un rasoio elettrico, di un paio di auricolari e di un kit per la sim card. Già con precedenti specifici, l'indagato è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima che si è celebrato questa mattina. Il giudice Cavedoni del tribunale di Perugia, ha convalidato l'arresto all'indagato e lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma tre volte a settimana.