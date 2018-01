Furto in casa, i ladri rubano gli anelli della mamma, l'appello di Roberta commuove il web: "Sono il mio ricordo di lei"

Furto in casa della giovane folignate Roberta Salvati, e di un accorato appello per ritrovare gli anelli di sua mamma, scomparsa qualche tempo fa. Lei, Roberta, è conosciuta e amatissima dal popolo del web non solo per la sua grande voglia di vita, ma per il coraggio che ha dimostrato nel vincere la sua battaglia contro il cancro, tanto che il suo "diario di bordo", oltre ad essere stato seguito da migliaia di follower, è diventato anche un libro. Un doloroso percorso che ha condiviso e affrontato con la sua adorata mamma, che purtroppo la sua battaglia non l'ha vinta.

Ed è per questo che un furto come in apparenza ce ne sono tanti altri, forse indigna ancora di più e mobilita gli utenti social per dare spazio all'appello di Roberta: gli anelli di sua mamma (in foto) sono spariti: "Chiedo a chiunque ce li abbia, di restituirli, anche in forma anonima. Nonostante abbiamo messo in soqquadro la mia casa e rubato altre cose, mi interessano solo questi anelli, appartenuti a mia madre". Un grande valore affettivo lega Roberta a quei due oggetti indossati dalla madre e l'appello sta rimbalzando sui social. “Sono infinitamente commossa. La mia Foligno si è stretta intorno a me. L’Italia intera sta condividendo il mio appello.. vi prego ridatemi quei due anelli”.