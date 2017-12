"Visita" serale dei ladri in casa: abitazione a soqquadro, soldi e gioielli spariti

I ladri, in particolare nel periodo delle festività natalizie quando si è maggiormente a "caccia" di soldi, o approfittando dell'assenza dei proprietari dalle loro abitazioni, tornano a far 'visita' negli appartamenti con maggiore intensità. Come ieri sera,venerdì 29 dicembre, quando ignoti si sono introdotti in una casa a Foligno, in zona Borroni. Al ritorno del proprietario, l'amara scoperta: l'abitazione messa a soqquadro e soldi e preziosi spariti. A segnalare lo sgradevole accaduto è direttamente un cittadino sulla pagina "Segnalazioni Foligno", mettendo in guardia anche gli altri residenti da possibili intrusioni serali o notturne. Del ladro, nessuna traccia.